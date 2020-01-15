В Саранске разыскиваются парни, подозреваемые в краже игровых дисков из гипермаркета

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух парней, которые подозреваются в краже товара из гипермаркета.

5 января два неизвестных молодых человека похитили из гипермаркета по продаже бытовой техники, расположенного по адресу – улица Богдана Хмельницкого, два игровых диска.

Один из предполагаемых преступников был одет в куртку черного цвета с капюшоном с опушкой, на левом рукаве которой имеется эмблема белого цвета, серые штаны с тремя черными полосами по бокам, темные кроссовки с тремя белыми полосами по бокам и светлую кепку. Второй подозреваемый был одет в темную куртку с капюшоном, серые джинсы, кроссовки черного цвета с окаемкой на подошве белого цвета и шапку зеленого цвета. Оба парня имели при себе темные рюкзаки.

Все, кто что-либо знает о личностях или же местонахождении разыскиваемых молодых людей, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонам: (83432) 29-90-02 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф