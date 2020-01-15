Полицейские задержали безработного жителя Саранска, подозреваемого в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 29-летний безработный местный житель, который подозревается в краже мобильного телефона.

Стражами порядка было установлено, что 29-летний безработный житель Саранска, находясь в баре, похитил мобильный телефон, оставленный без присмотра на стойке посетительницей заведения того же возраста. Украденный гаджет горожанин сдал в ломбард, получив за это 5 тыс. рублей.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф