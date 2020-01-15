В Мордовии пойдет под суд житель Нижегородской области, обвиняемый в сбыте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Нижегородской области, который обвиняется в сбыте и покушении на сбыт наркотиков.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 24-летний житель Нижегородской области на одном из сайтов приобрел наркотики. В сентябре минувшего года молодой человек приехал в Саранск, где оборудовал 30 так называемых тайников с запрещенными веществами. Парень был задержан в Лямбирском районе при попытке сбыта очередной партии наркотиков.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф