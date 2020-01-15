Безработная жительница Ромоданово подозревается в краже

Сотрудники правоохранительных органов задержали безработную жительницу Ромоданово, которая подозревается в совершении кражи.

Было установлено, что 32-летняя жительница указанного населенного пункта, не имеющая постоянного места работы, в подъезде многоквартирного дома похитила коробки, которые выставила на лестничную площадку владелица одной из квартир. В украденных коробках находились игрушки, самокат и одежда. Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей. Коробки законная владелица выставила на лестничную площадку из-за того, что делала в квартире ремонт.

Подозреваемая была привлечена к уголовной ответственности. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф