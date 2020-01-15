34-летний житель Саранска подозревается в разбойном нападении

В Саранске был заключен под стражу 34-летний местный житель, который подозревается в совершении разбойного нападения.

Днём 7 января 51-летний гражданин гостил у своего знакомого. В компании владельца жилья мужчина распивал алкогольные напитки. В определенный момент к застолью присоединился приятель хозяина квартиры. В ходе попойки между гостями вспыхнула ссора. Для дальнейшего выяснения отношений мужчины вышли во двор, где к ним подошел гражданин 34-летнего возраста. Последний предложил участникам ссоры зайти в одну из квартир этого же дома. В итоге мужчины направились в жилье, где 34-летний гражданин потребовал от 51-летнего пострадавшего деньги, заявив, что имеет место долг, которого на самом деле не было.

Горожанин, от которого требовались денежные средства, ответил отказом. После этого 34-летний мужчина, приставив к горлу пострадавшего нож, похитил у него золотое кольцо стоимостью 12 тыс. рублей. Украденное изделие подозреваемый сдал в ломбард.

В кратчайшие сроки 34-летний гражданин был задержан. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф