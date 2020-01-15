Интернет-мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую продать газовую плиту

В Саранске 33-летняя местная жительница, решившая продать газовую плиту, была ограблена интернет-мошенником.

Несколько дней назад 33-летняя жительница Саранска опубликовала на популярном сайте объявление о продаже газовой плиты. В кратчайшие сроки с женщиной связался неизвестный мужчина, который заявил о намерении приобрести товар, а также попросил горожанку продиктовать ему номер её банковской карты, объяснив данную просьбу тем, что он хочет перечислить оплату. Женщина сообщила мужчине данные принадлежащей ей карты, а также код, полученный в смс-сообщении, предоставив тем самым доступ в свой личный кабинет.

В итоге якобы покупатель похитил с трех банковских карт жительницы Саранска денежные средства в сумме 144 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф