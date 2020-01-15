В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже игровой приставки из магазина бытовой техники

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже игровой приставки из магазина бытовой техники.

Днём 11 января неизвестный гражданин, находясь в магазине бытовой техники, расположенном по адресу – улица Энгельса, похитил игровую приставку стоимостью 16,5 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник был одет в короткую кожаную куртку черного цвета, джинсы синего цвета, свитер черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове мужчины была бейсболка черного цвета с надписью белого цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: (83432) 29-90-02 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф