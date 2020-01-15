В Саранске объявили оперативное предупреждение на 16 января

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение на 16 января.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 16 января на территории Саранска и в некоторых районах Мордовии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, завтра на дорогах возможен слабый гололед. Также синоптики предупреждают о том, что 16 января будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Гражданам рекомендовано быть внимательными, особенно это касается автомобилистов.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru