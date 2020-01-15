В одной из колоний Мордовии прошел «Голубой огонек»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошло мероприятие под названием «Голубой огонек».

В указанном мероприятии приняли участие творческие коллективы и исполнители из четырех отрядов. Осужденные показали интересные и запоминающиеся номера, подарив отличное настроение зрителям.

Выступления оценивались. Члены жюри обращали внимание на артистизм, яркость, колорит и разнообразие сценических образов и костюмов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su