В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии организовали обучение трех учебных групп

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение трех учебных групп.

На обучение прибыли сотрудники рядового и младшего начальствующего состава, представляющие УФСИН РФ по Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Татарстану, Кировской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской области.

Обучение было организовано по двумя образовательным программам, среди которых программа профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего начальствующего состава, и программа профессионального обучения профессии «Проводник (вожатый) служебных собак» с розыскными (патрульно-розыскными) собаками.

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Источник: 13.fsin.su