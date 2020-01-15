Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для детей

Сотрудники следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для детей под названием «Солнышко».

Гости привезли детям подарки в виде игрушек и сладостей.

Представители социально-реабилитационного центра выразили огромную благодарность руководству и сотрудникам упомянутого учреждения за оказываемую помощь.

Стоит отметить, что для сотрудников ФСИН посещение социально-реабилитационных центров стало традицией.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su