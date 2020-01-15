В Мордовии руководителей интерната и детского дома оштрафовали за нарушения закона

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе детского дома-школы и школы-интерната.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки Ардатовского детского дома-школы обнаружили, что хранение уборочного инвентаря осуществляется в производственных помещениях пищеблока, в бытовом холодильнике представители ведомства нашли четыре пачки прессованных дрожжей с истекшим сроком годности, а на складе выявили пищевые продукты, хранящиеся без подтоварников.

Кроме того, было установлено, что в полном объеме не укомплектованы аптечки, предназначенные для профилактики и оказания медицинской помощи при возникновении ВИЧ-инфекции и анафилактического шока.

У двух сотрудников детского дома (воспитателя и учителя) отсутствовала отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по занимаемым должностям.

Аналогичные нарушения были выявлены в Ардатовской общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушениями зрения.

Также в указанных учреждениях медицинские изделия, относящиеся к средствам измерений, не поверялись на протяжении длительного периода времени.

Руководители образовательных организаций были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Также четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нарушения закона в настоящее время устранены.

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Источник: prokrm.ru