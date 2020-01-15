Прокуратура Ельниковского района обнаружила нарушения в работе одной из местных организаций

В Ельниковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства.

В ходе проведения проверки в ООО «Артис» представителями ведомства было установлено, что, вопреки требованиям законодательства, заработная плата работникам предприятия выдается с нарушением установленных сроков. Форма расчетного листка работодателем не была утверждена, а сроки выплаты заработной платы не были установлены правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Кроме того, не оплачивается сверхурочная работа.

Помимо этого, на предприятии не была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. Работники не были обеспечены специальной одеждой и обувью, а также были допущены до исполнения должностных обязанностей без прохождения обязательного предварительного (при поступлении на работу) медицинского осмотра и без проведения вводного и первичного инструктажей на рабочем месте.

В отношении ООО «Артис» и его директора было возбуждено 6 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

Также читайте о том, что в Мордовии руководителей интерната и детского дома оштрафовали за нарушения закона.

Источник: prokrm.ru