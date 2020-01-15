В Ленинском районе Саранска в 2019 году выявили 39 нарушений земельного законодательства

В Ленинском районе Саранска на протяжении минувшего года было выявлено несколько десятков нарушений земельного законодательства.

В общей сложности на протяжении минувшего года муниципальный земельный инспектор администрации Ленинского района Саранска провел 21 плановую проверку и 26 внеплановых проверок по соблюдению гражданами требований земельного законодательства.

В ходе указанных проверок было выявлено 39 нарушений земельного законодательства. Нарушителям были выданы предписания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru