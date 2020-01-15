В Саранске обсудили благоустройство общественных территорий

В администрации Саранска прошло заседание общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе.

Собравшиеся обсудили процедуру проведения предстоящего на 2020 год благоустройства парка Ленинского района, а также процедуру выбора общественной территории на 2021 год.

Члены комиссии также обсудили сроки приема предложений и рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства в 2021 году, которое должно быть проведено до 27 февраля, а также его участников.

В список территорий были включены следующие общественные пространства: пр. 50 лет Октября, д. 17б; сквер по ул. Московской; театральный сквер на пересечении ул. Советской и Пролетарской; участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед памятником А.И. Полежаеву; набережная р. Саранки; бульвар Цаплина; бульвар по пр. 60 лет Октября; сквер по ул. Гожувской; площадь по ул. Гожувской и сквер около администрации Октябрьского района; сквер по ул. Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева; сквер по пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко; сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны, д.18/2, 18/3; сквер около детской школы по ул. Вакеева; сквер по ул. Гагарина-Комарова; березовая роща по ул. Ульянова; парк Победы и набережная пруда по ул. Пионерской; сквер по ул. Мичурина; сквер по ул. Рабочей; сквер около памятника Пугачеву по ул. Волгоградской; набережная Луховского пруда; парк по ул. Т. Бибиной; сквер вокруг стадиона по ул. Тепличной-Молодежной; бульвары на территории ЖК «Юбилейный».

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Источник: adm-saransk.ru