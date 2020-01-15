В 2019 году жители Саранска приватизировали 477 жилых помещений

Казенным учреждением «Городское жилищное агентство» в прошлом году было передано в собственность граждан в порядке приватизации из муниципального жилищного фонда Саранска 477 жилых помещений.

В период с 1 июля 1992 года по 31 декабря прошлого года в Саранске было приватизировано 87703 жилых помещения муниципального жилищного фонда, что составляет 90,4%.

«Городское жилищное агентство» напоминает, что основными принципами приватизации государственного и муниципального жилищного фонда является добровольность приобретения гражданами жилья в собственность.

С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья является бессрочной.

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Источник: adm-saransk.ru