В Саранске водитель иномарки сбил пенсионера, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора

В Саранске пенсионер, пересекавший проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, попал под колёса иномарки.

ДТП произошло утром 15 января в Ленинском районе города. Возле дома №78, расположенного по адресу – улица Полежаева, 26-летний парень, управлявший автомобилем марки «Хендай», совершил наезд на 72-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф