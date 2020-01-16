В селе Старое Шайгово горел жилой дом

В селе Старое Шайгово произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло 15 января. На улице Комарова загорелся жилой дом №7.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть крайне осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru