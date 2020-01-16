В Торбеевском районе в результате ДТП пострадала 75-летняя пенсионерка

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 75-летняя пенсионерка.

Инцидент произошел днём 15 января на 126-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 25-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ, на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Хендай», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 75-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ».

Также читайте о том, что в Саранске водитель иномарки сбил пенсионера, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Источник: гибдд.рф