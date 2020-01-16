В Саранске в ДТП пострадала 21-летняя девушка

В Саранске по вине 31-летнего водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадала 21-летняя девушка.

ДТП произошло вечером 15 января на территории Октябрьского района города. По предварительным данным, 31-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», во время движения по улице Осипенко из-за невнимательности врезался в автомобиль марки «Лада-Гранта», который остановился впереди.

Телесные повреждения получила 21-летняя пассажирка «Лады». Девушка была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Ранее сообщалось о том, что в Торбеевском районе в результате ДТП пострадала 75-летняя пенсионерка.

Источник: 13.мвд.рф