В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.
Утром 15 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. В доме №19, расположенном по адресу – улица Косарева, вспыхнул огонь в мусорной шахте.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор в мусорной шахте на площади 0,5 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru