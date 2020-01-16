В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Утром 15 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. В доме №19, расположенном по адресу – улица Косарева, вспыхнул огонь в мусорной шахте.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в мусорной шахте на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru