В Саранске водитель легкового автомобиля сбил пешехода-нарушителя

В Саранске мужчина, пересекавший проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, попал под колёса легкового автомобиля.

Указанный инцидент произошел вечером 15 января на проспекте 60 лет Октября. 25-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21120, совершил наезд на 34-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф