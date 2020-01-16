Судебные приставы Мордовии в 2019 году взыскали более 96 миллионов рублей в пользу коммунальных служб

На протяжении прошлого года в Мордовии судебные приставы взыскали в пользу коммунальных служб более 96 млн рублей.

Фактическим исполнением было окончено 7663 исполнительных производства, что на 74% превышает те показатели, которые имели место годом ранее.

Наиболее крупные суммы задолженности за услуги ЖКХ были взысканы судебными приставами-исполнителями отделов судебных приставов по Октябрьскому (более 31 млн рублей), Пролетарскому (более 18 млн рублей), и Ленинскому (более 15 млн рублей) районам Саранска.

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Источник: r13.fssprus.ru