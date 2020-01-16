В 2019 году в Мордовии судебные приставы задержали более 100 преступников

В минувшем году в Мордовии судебными приставами были задержаны 103 преступника.

На протяжении прошлого года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Мордовии задержали 103 лица, которые были объявлены в розыск из-за того, что скрывались от органов дознания, следствия или суда.

Из указанных преступников 6 разыскивались за совершение тяжких преступлений; 7 - за преступления средней тяжести; 45 - за преступления небольшой тяжести; 2 – находились в розыске как без вести пропавшие; 43 – уклонялись от отбывания уголовного наказания.

Читайте также о том, что судебные приставы Мордовии в 2019 году взыскали более 96 миллионов рублей в пользу коммунальных служб.

Источник: r13.fssprus.ru