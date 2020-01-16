Житель Саранска подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек

В Саранске местный житель подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ноябре 2018 года житель Саранска в ходе переписки в социальных сетях путем уговоров вынудил трех несовершеннолетних девочек прислать ему личные фотографии интимного характера.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф