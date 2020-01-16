24-летняя жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в ложном доносе

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 24-летней местной жительницы, которая обвиняется в ложном доносе.

5 марта прошлого года 24-летняя гражданка обратилась в отдел полиции №4 УМВД РФ по Саранску с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её гражданского супруга. Девушка рассказала стражам порядка о том, что накануне вечером сожитель избивал её и высказывал при этом угрозы убийством.

Со временем было установлено, что информация, предоставленная заявительницей, не соответствует действительности. Выяснилось, что вечером 4 марта девушка распивала алкогольные напитки в компании своего сожителя. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. Но мужчина в процессе выяснения отношений не применял физическую силу и не высказывал угрозы. Девушка решила оклеветать сожителя из-за обиды, возникшей на почве конфликта.

Горожанка полностью признает свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф