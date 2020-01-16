Житель Саранска во время пьяной ссоры убил своего знакомого

Саранске суд вынесет приговор в отношении 59-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

Вечером 27 октября прошлого года 59-летний гражданин, находясь в своей квартире, расположенной по адресу – улица Войнова, распивал алкогольные напитки в компании знакомого. В ходе попойки гость стал оскорблять хозяина жилья и несколько раз ударил его кулаками. В ответ на это владелец квартиры нанес знакомому несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

59-летний горожанин полностью признает свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru