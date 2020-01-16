Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего жителя Саранска, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 28-летний местный житель, который находится в розыске.

Во время патрулирования микрорайона Химмаш сотрудники Росгвардии обратили внимание на гражданина, который, заметив служебное транспортное средство, попытался скрыться из поля зрения правоохранителей.

Указанный гражданин, которым оказался 28-летний житель Саранска, был задержан. Выяснилось, что молодой человек находится в розыске.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia