Разыскиваются очевидцы ДТП в Лямбирском районе, в результате которого пострадали несколько человек

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП в Лямбирском районе, в результате которого пострадали несколько человек.

Происшествие произошло днём 7 сентября прошлого года на 12-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ичалки и Большое Игнатово. Водитель автомобиля марки ВАЗ допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. В результате данного ДТП пострадали несколько пассажиров указанной машины.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» просят очевидцев данного ДТП сообщить все имеющиеся сведения по телефонам: 38-59-56 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф