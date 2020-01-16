Жительница Саранска, решившая заработать на ставках, осталась без денег

В Саранске 34-летняя местная жительница, решившая заработать деньги, делая ставки на результаты спортивных соревнований, лишилась денежных средств.

Недавно 34-летняя жительница Саранска на одном из сайтов увидела объявление, содержащее информацию о возможности заработать деньги, делая ставки на итоги спортивных мероприятий. Женщина зашла на сайт букмекерской конторы и сделала ставку. Вскоре после этого горожанке было прислано сообщение о крупном выигрыше.

Спустя некоторое время с жительницей Саранска связался мужчина, представившийся работником букмекерской конторы, который попросил её перечислить на указанный им банковский счет 13% от выигранной суммы, дабы она могла получить приз. Горожанка перечислила деньги. Затем с женщиной вновь связался упомянутый мужчина. На этот раз представитель букмекерской конторы предложил сделать ещё одну ставку. Гражданка приняла данное предложение.

Сделав ставку, женщина вновь получила сообщение о выигрыше, после чего с ней в очередной раз связался работник букмекерской конторы, который опять попросил перевести 13% от выигранной суммы. В ходе общения с мужчиной горожанка поняла, что никто ей выигранные деньги не перечислит. В общей сложности жительница Саранска перечислила мошенникам 23,6 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф