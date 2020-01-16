22-летняя жительница Саранска подозревается в краже детской коляски

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана 22-летняя местная жительница, которая подозревается в краже детской коляски.

Стражами порядка было установлено, что в августе прошлого года 22-летняя жительница Саранска, прогуливаясь по парку Пролетарского района с ребенком, возле беседки заметила оставленную без присмотра детскую коляску. Девушка решила похитить данную коляску для собственного пользования. Сумма ущерба, причиненного пострадавшей стороне, составила более 3,5 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что жительница Саранска, решившая заработать на ставках, осталась без денег.

Источник: 13.мвд.рф