В Мордовии предприниматель, по вине которого погибли два человека, пойдет под суд

На рассмотрение суда было направлено уголовное дело по факту гибели рабочих при демонтаже нежилого здания в Саранске.

Фигурантом указанного уголовного дела является индивидуальный предприниматель, который в нарушение действующих строительных норм и требований изготовил проект организации работ по сносу нежилого здания, расположенного по адресу – улица 1-я Промышленная. Кроме того, обвиняемый не провел инструктаж о безопасных методах работ с двумя мужчинами, привлеченными им для работы на упомянутом объекте.

В апреле прошлого года произошло обрушение конструкции здания во время распила металлической стойки, в результате чего металлические и бетонные фрагменты упали на находившихся на платформе автовышки рабочих. От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались на месте.

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Источник: mordovia.sledcom.ru