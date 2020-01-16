Начальник исправительной колонии № 6 УФСИН РФ по Мордовии провел рабочую встречу с главой Торбеевского района

Начальник исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии Сергей Симаков провел рабочую встречу с главой Торбеевского района Сергеем Шичкиным.

В ходе указанной встречи были подведены итоги за прошлый год по производству и реализации продукции, произведенной в учреждении, на территории Торбеевского района, а также были обсуждены вопросы и задачи на текущий год.

Кроме того, был подписан совместный план по размещению заказов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su