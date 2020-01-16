В одном из исправительных учреждений Мордовии были проведены конкурсы «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии»

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии были проведены конкурсы «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии».
Восемь победителей конкурса «Лучший по профессии» были награждены денежными премиями в размере 3 тыс. рублей каждый, три человека были награждены благодарностями.
По итогам конкурса «Лучший отряд осужденных» третье место занял отряд №5. Второе место досталось отряду №2. Первое место занял отряд №4.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su