В одном из исправительных учреждений Мордовии были проведены конкурсы «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии»

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии были проведены конкурсы «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии».

Восемь победителей конкурса «Лучший по профессии» были награждены денежными премиями в размере 3 тыс. рублей каждый, три человека были награждены благодарностями.

По итогам конкурса «Лучший отряд осужденных» третье место занял отряд №5. Второе место досталось отряду №2. Первое место занял отряд №4.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su