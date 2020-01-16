В Саранске 15-летний подросток отравился водкой

В Саранске 15-летний ученик одной из местных школ отравился спиртным.

На днях в одну из больниц Саранска был доставлен 15-летний подросток. Медики диагностировали у юноши сильное отравление водкой. Было установлено, что парень распивал алкогольные напитки вместе со своими знакомыми во дворе дома, расположенного в центральной части Саранска.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности собутыльников подростка. Если окажется, что парень распивал спиртное со взрослыми, последние понесут ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкогольной продукции. В том случае, если выяснится, что все участники попойки были ровесниками, наказание понесет продавец, который продал водку школьникам.

По информации «Известий Мордовии».

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