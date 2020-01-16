Администрация Октябрьского района Саранска отчиталась о работе по взысканию задолженностей за жилищно-коммунальные услуги

В прошлом году администрацией Октябрьского района Саранска было подано 60 заявлений на выдачу судебных приказов и 10 исковых заявлений в порядке искового производства на взыскание задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 6,478 млн рублей.

Управляющими компаниями Октябрьского района в течение минувшего года было подано 1199 заявлений на общую сумму 35,513 млн рублей.

Общая сумма, взысканная судебными приставами по Октябрьскому району Саранска с должников в прошлом году, составила 16,607 млн рублей.

Также в прошлом году было заключено 64 соглашения о реструктуризации долга на общую сумму 1,98 млн рублей.

Кроме того, в минувшем году по причине неуплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги было подано 11 исковых заявлений о выселении, два из которых были удовлетворены Октябрьским районным судом Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru