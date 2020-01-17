35-летний житель Мордовии исполосовал ножом своего знакомого

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 35-летний мужчина, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

В ночь на 30 декабря в дежурную часть ММО МВД России «Ковылкинский» поступило сообщение из больницы, в которую был доставлен 31-летний мужчина с колото-резаным ранением передней брюшной стенки.

Стражами порядка было установлено, что указанного гражданина несколько раз ударил ножом его 35-летний знакомый. Выяснилось, что вечером 29 декабря 31-летний гражданин гостил у своего товарища. В определенный момент мужчине позвонил упомянутый знакомый, с которым у него ранее был конфликт, и попросил выйти на улицу. Пострадавший вышел из дома своего приятеля. На улице 35-летний мужчина несколько раз ударил ножом знакомого, а после этого скрылся.

Подозреваемый был задержан в своей квартире. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф