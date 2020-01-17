В Лямбирском районе любителя пьяных поездок приговорили к обязательным работам

В Лямбирском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который несколько раз садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранним утром 28 октября прошлого года в селе Берсеневка Лямбирского района указанный гражданин, управлявший снегоболотоходом, на улице Первомайской был остановлен сотрудником ГИБДД. Мужчина не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. К этому моменту гражданин уже был подвергнут административному наказанию за совершение аналогичного нарушения.

Решением Лямбирского районного суда в отношении любителя пьяных поездок была избрана мера наказания в виде 280 часов обязательных работ.

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Источник: lyambirsky.mor.sudrf.ru