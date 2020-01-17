В Рузаевке в ДТП пострадал 70-летний пенсионер

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадал 70-летний пенсионер.

Происшествие произошло вечером 16 января возле дома №155, расположенного по адресу – улица Маяковского. По предварительной информации, 33-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211240, совершая левый поворот на перекрестке, допустила наезд на 70-летнего пенсионера, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Затем транспортное средство врезалось в машину марки ВАЗ-21101, которая остановилась на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

Также читайте о том, что в Торбеевском районе в результате ДТП пострадала 75-летняя пенсионерка.

Источник: гибдд.рф