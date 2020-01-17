В центре Саранска произошло ДТП со смертельным исходом

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого погиб человек.
Трагическое происшествие произошло утром 17 января на пересечении улиц Советской и Рабочей. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль марки ГАЗ.
От полученных телесных повреждений скончался пассажир легковушки.
По предварительной информации, на упомянутом перекрестке в момент столкновения транспортных средств не работали светофоры.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm