В центре Саранска произошло ДТП со смертельным исходом

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого погиб человек.

Трагическое происшествие произошло утром 17 января на пересечении улиц Советской и Рабочей. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль марки ГАЗ.

От полученных телесных повреждений скончался пассажир легковушки.

По предварительной информации, на упомянутом перекрестке в момент столкновения транспортных средств не работали светофоры.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm