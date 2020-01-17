В Саранске увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

В Саранске в скором времени увеличится стоимость проезда в муниципальном транспорте.
Стоимость одной поездки в троллейбусах и автобусах с 1 февраля увеличится на 2 рубля. Соответствующее решение было принято правительством региона.
Отныне при оплате наличными жители Саранска будут отдавать за один билет 23 рубля, а в случае безналичного расчета стоимость одной поездки составит 22 рубля.
Проездной на месяц в автобусах или троллейбусах будет стоить 1100 рублей, а стоимость единого билета составит 1540 рублей.
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Источник: mordovmedia.ru