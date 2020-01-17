В Мордовии в 2019 году вырос уровень преступности

В Мордовии в прошлом году увеличился уровень преступности.

В общей сложности на протяжении минувшего года на территории региона было зафиксировано 8060 противоправных деяний. Данный уровень преступности на 4,3% превышает те показатели, которые имели место в 2018 году.

Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 1573, Октябрьский – 1384, Пролетарский –1076), а также в Рузаевском районе (680). Меньше всего противоправных деяний было совершено в Большеигнатовском (37) и Атюрьевском (59) районах.

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Источник: prokrm.ru