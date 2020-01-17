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Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Мордовии провел прием граждан

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Мордовии провел прием граждан

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Мордовии Олег Шилов провел прием граждан.

Девять жителей республики обратились к главе силового ведомства с интересующими их вопросами.

Граждан интересовали вопросы, касающиеся трудоустройства, а также социальные и материальные вопросы. Некоторые жители Мордовии пришли на прем по причине того, что их не устраивает процесс расследования определенных уголовных дел.

По результатам личного приема были приняты заявления, которые в ближайшее время будут рассмотрены.

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Источник: prokrm.ru