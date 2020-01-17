Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Мордовии провел прием граждан

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Мордовии Олег Шилов провел прием граждан.

Девять жителей республики обратились к главе силового ведомства с интересующими их вопросами.

Граждан интересовали вопросы, касающиеся трудоустройства, а также социальные и материальные вопросы. Некоторые жители Мордовии пришли на прем по причине того, что их не устраивает процесс расследования определенных уголовных дел.

По результатам личного приема были приняты заявления, которые в ближайшее время будут рассмотрены.

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Источник: prokrm.ru