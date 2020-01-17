В Мордовии два брата пойдут под суд за продажу контрафактных сигарет

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей Краснослободского района, которые обвиняются в незаконном обороте контрафактной табачной продукции.

Два жителя Краснослободского района 1980 и 1982 годов рождения, которые приходятся друг другу братьями, через подконтрольные магазины и в розницу продавали контрафактные сигареты по цене, являющейся ниже рыночной. Полученную прибыль обвиняемые делили между собой в равных долях. Стражи порядка изъяли у родственников более 25 тыс. пачек сигарет без обязательной маркировки.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф