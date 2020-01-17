Жительница Саранска нашла на улице фальшивую денежную купюру

В Саранске местная жительница нашла на улице поддельную денежную купюру.

15 января сотрудник одного из финансовых учреждений Саранска при пересчете выручки, поступившей из сетевого магазина, обнаружил поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей.

Было установлено, что в магазине фальшивой банкнотой расплатилась за приобретенный товар 46-летняя жительница Саранска. Женщина пояснила, что поддельную денежную купюру в снегу обнаружила её дочь, возвращаясь домой с учебы.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что в Мордовии два брата пойдут под суд за продажу контрафактных сигарет.

Источник: 13.мвд.рф