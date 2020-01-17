В 2019 году в Мордовии полицейские пресекли 28 каналов поставки наркотиков

Начальник УНК МВД по Мордовии полковник полиции Иван Канайкин провел встречу с представителями СМИ.

В ходе брифинга стало известно о том, что в течение минувшего года в Мордовии было зарегистрировано 758 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. В общей сложности стражи порядка изъяли в минувшем году более 18 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

Кроме того, в прошлом году было ликвидировано 4 притона для потребления наркотиков и пресечено 28 межрегиональных каналов поставки подконтрольных веществ в республику.

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Источник: 13.мвд.рф