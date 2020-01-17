Житель Мордовии 20 лет незаконно хранил мелкокалиберную винтовку

В Ичалковском районе стражами порядка было возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении оружия.

В своем доме указанный гражданин хранил мелкокалиберную винтовку калибра 5,6 мм со спиленными номерами и 3 патрона калибра 5,6 мм. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в 2000 году оружие и патроны мужчине передал его знакомый.

В отношении жителя Ичалковского района было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф