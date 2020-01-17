Директора одной из организаций Саранска ограбил интернет-мошенник

В Саранске 26-летняя местная жительница была ограблена неизвестным интернет-мошенником.

В конце декабря 26-летняя жительница Саранска, являющаяся директором организации, занимающейся строительством автомобильных дорог, обнаружила на популярном сайте объявление о продаже строительных бытовок и контейнера под склад. Девушка связалась с пользователем, разместившим данную публикацию. Жительница Саранска обсудила с якобы продавцом вопросы, касающиеся доставки и оплаты товара. Автор объявления заявил, что изначально необходимо перечислить предоплату в размере 127,5 тыс. рублей. Девушка перечислила деньги, после чего якобы продавец перестал выходить на связь, выключив свой телефон.

Стражами порядка было установлено, что абонентский номер мошенника зарегистрирован в Подмосковье.

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Источник: 13.мвд.рф