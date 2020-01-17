Прокуратура Атяшевского района выявила нарушение законодательства в жилищно-коммунальной сфере

В Атяшевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Представителями ведомства было установлено, что в Атяшевском городском поселении межведомственная комиссия, занимающаяся признанием домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, не имеет в своем составе представителя органа, уполномоченного на проведение регионального жилищного надзора, а также представителя органа, уполномоченного на осуществление государственного надзора в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности.

Главе администрации Атяшевского городского поселения прокурором района было внесено представление об устранении указанного нарушения.

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Источник: prokrm.ru