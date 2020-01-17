В Мордовии суд обязал администрацию сельского поселения разместить на сайте предусмотренную законом информацию

В Мордовии суд обязал администрацию сельского поселения разместить на своем официальном сайте предусмотренную законом информацию.

Сотрудниками прокуратуры Рузаевского района было установлено, что на официальном сайте администрации Троицкого сельского поселения Ковылкинского района имеется не вся информация, которая предусмотрена действующим законодательством для подобных сайтов.

Ковылкинский районный суд обязал администрацию сельского поселения опубликовать необходимые информационные материалы.

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Источник: prokrm.ru